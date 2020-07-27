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В Китае на COVID-19 проверят 6 млн жителей Даляня
27.7.2020 23:25
Фото: vk.com
Власти КНР выразили намерение проверить на заражение коронавирусом всех жителей города Далянь в провинция Ляонин. Органам здравоохранения предстоит провести тестирование более чем шести миллионов человек, передает The Guardian со ссылкой на начальника Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэя.
По словам Ма Сяовэя, администрация Даляня с населением более шести миллионов человек должна обеспечить проведение полного обследования в течение четырех суток. Все связанные с этим расходы покроет правительство КНР. Глава комиссии при этом указал на необходимость увеличения масштабов тестирования в близлежащих городах.
Несколько дней назад в Даляне зафиксировали рост числа зараженных COVID-19. О вспышке коронавирусной инфекции начали сообщать после того, как положительным оказался тест 58-летнего работника завода по переработке морепродуктов. Всех сотрудников и контактных лиц незамедлительно поместили на карантин.
Спустя три дня власти Даляня проинформировали о выявлении еще двенадцати случаев внутреннего заражения COVID-19. Кроме того, в городе были зарегистрированы четырнадцать инфицированных без симптомов. Национальная комиссия здравоохранения позднее связала со вспышкой в Даляне случаи заражения в еще семи городах Китая.
Ранее власти Вьетнама объявили о том, что на территории страны была зафиксирована вспышка более агрессивной формы коронавируса. Как указывалось на официальном портале правительства, в течение минувших выходных положительными оказались тесты на COVID-19 сразу у четырех жителей Дананга. Двое из заболевших находятся в тяжелом состоянии, им требуется подключение к аппаратам ИВЛ.
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