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В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии


22:47
В Ингушетии убили сотрудника РосгвардииФото: vk.com

Неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в окрестностях населенного пункта Яндаре (Сунженский район Ингушетии), передают российские СМИ.

В момент нападения силовик находился в автомобиле. После ЧП он скончался на месте от полученных ранений, сообщается со ссылкой на представителей местных правоохранительных структур.

В Ингушетии автомобиль сотрудника правоохранительных органов обстреляли неизвестные, сообщает ТАСС. Отмечается, что злоумышленники были вооружены автоматическим оружием.

Со ссылкой на источник в оперативных службах региона отмечается, что пострадавший от полученных ранений погиб на месте. Нападавшие, расстреляв сотрудника Росгвардии, скрылись.

В ряде СМИ появились сообщения о том, что погибшим может быть старший лейтенант Микаил Алиев. Отмечается также, что злоумышленников было трое. Об этом сообщила девушка, ставшая невольной очевидицей преступления. Росгвардеец общался с ней за несколько минут до нападения.

Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств вооруженного нападения.

Автор: Злата Богатова

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