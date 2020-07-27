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В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии
22:47
Фото: vk.com
Неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в окрестностях населенного пункта Яндаре (Сунженский район Ингушетии), передают российские СМИ.
В момент нападения силовик находился в автомобиле. После ЧП он скончался на месте от полученных ранений, сообщается со ссылкой на представителей местных правоохранительных структур.
В Ингушетии автомобиль сотрудника правоохранительных органов обстреляли неизвестные, сообщает ТАСС. Отмечается, что злоумышленники были вооружены автоматическим оружием.
Со ссылкой на источник в оперативных службах региона отмечается, что пострадавший от полученных ранений погиб на месте. Нападавшие, расстреляв сотрудника Росгвардии, скрылись.
В ряде СМИ появились сообщения о том, что погибшим может быть старший лейтенант Микаил Алиев. Отмечается также, что злоумышленников было трое. Об этом сообщила девушка, ставшая невольной очевидицей преступления. Росгвардеец общался с ней за несколько минут до нападения.
Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств вооруженного нападения.
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