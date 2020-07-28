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В Великобритании выявили первый случай коронавируса у кошки


28.7.2020 22:38
В Великобритании выявили первый случай коронавируса у кошкиФото: tablevet.ru

Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании подтвердило информацию о выявлении первого случая заражения коронавирусом у кота.

Предположительно, животное могло быть инфицировано от хозяев.

В сообщении ведомства отмечается, что клинические проявления коронавируса у кошки были незначительными. К настоящему времени животное уже смогло побороть заболевание и считается выздоровевшим.

Министерство также указало, что пока специалисты не располагают сведениями о том, могут ли домашние питомцы стать источником заражения для своих хозяев или других животных.

Ранее сообщалось о кошке по кличке Лэ-Лэ, которой пришлось провести одной почти полтора месяца, когда ее хозяев - жителей китайского Уханя - одного за другим забрали в больницу с коронавирусом. За это время кошка успела благополучно родить котят и съесть всех рыбок из домашнего аквариума.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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