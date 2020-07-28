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Губернатора Чукотки положили в больницу после контакта с зараженным COVID-19


28.7.2020 14:17
Губернатора Чукотки положили в больницу после контакта с зараженным COVID-19Фото: vk.com

Губернатору Чукотки Роману Копину пришлось лечь в окружную больницу после контакта с человеком, который был заражен новым коронавирусом.

Об этом чиновник собщил на своей странице в соцсети, ожидая результата анализа.

Как пояснил Роман Копин, по предварительным результатам обследования врачи диагностировали у него пневмонию. После того, как губернатора Чукотки положили в больницу, у него уже был взят тест на заражение коронавирусом. В момент публикации чиновник ожидал результатов исследования.

Рассказав о случившемся, Копин отметил, что воспринимает экстренную госпитализацию как возможность своими глазами увидеть деятельность медиков и "оценить условия для пациентов". При этом губернатор обратился к своим землякам с призывом не забывать о том, что пандемия COVID-19 еще не закончилась. Поэтому необходимо по-прежнему придерживаться социальной дистанции, а также использовать маску и тщательно мыть руки.

Ранее власти КНР выразили намерение проверить на заражение коронавирусом всех жителей города Далянь в провинция Ляонин. Органам здравоохранения предстоит в течение ближайших четырех суток провести тестирование более чем шести миллионов человек, заявил начальник Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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