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Губернатора Чукотки положили в больницу после контакта с зараженным COVID-19
28.7.2020 14:17
Фото: vk.com
Губернатору Чукотки Роману Копину пришлось лечь в окружную больницу после контакта с человеком, который был заражен новым коронавирусом.
Об этом чиновник собщил на своей странице в соцсети, ожидая результата анализа.
Как пояснил Роман Копин, по предварительным результатам обследования врачи диагностировали у него пневмонию. После того, как губернатора Чукотки положили в больницу, у него уже был взят тест на заражение коронавирусом. В момент публикации чиновник ожидал результатов исследования.
Рассказав о случившемся, Копин отметил, что воспринимает экстренную госпитализацию как возможность своими глазами увидеть деятельность медиков и "оценить условия для пациентов". При этом губернатор обратился к своим землякам с призывом не забывать о том, что пандемия COVID-19 еще не закончилась. Поэтому необходимо по-прежнему придерживаться социальной дистанции, а также использовать маску и тщательно мыть руки.
Ранее власти КНР выразили намерение проверить на заражение коронавирусом всех жителей города Далянь в провинция Ляонин. Органам здравоохранения предстоит в течение ближайших четырех суток провести тестирование более чем шести миллионов человек, заявил начальник Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
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