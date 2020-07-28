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В Мексике четыре человека стали жертвами шторма «Ханна»
28.7.2020 12:02
Фото: viknaodessa.od.ua
Шторм "Ханна" принес в Мексику сильные дожди, которые спровоцировали масштабные подтопления, передают зарубежные СМИ.
В наиболее пострадавших регионах страны возникли перебои с электроснабжением во многих населенных пунктах.
По последним официальным данным, на северо-востоке Мексики жертвами стихии стали не менее четырех человек. Смертельные случаи из-за обрушившегося на регион тропического шторма "Ханна" были зафиксированы в штатах Тамаулипас и Коауиле.
Шторм принес в страну сильнейшие дожди, которые уже вызвали масштабные подтопления. В результате во многих населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. Администрация мексиканского штата Нуэво-Леон вывезла в безопасное место свыше семисот жителей, около четырехсот человек пришлось экстренно эвакуировать в Тамаулипасе.
Ранее первый в этом сезоне ураган в Атлантическом океане уже ослаб до тропического шторма. Вскоре после того, как специалисты присвоили "Ханне" статус урагана, он добрался до суши. Мощность существенно понизилась, и было принято решение вновь считать его тропическим штормом.
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