|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ураган «Ханна» ослаб до тропического шторма
26.7.2020 21:20
Фото: golos.ua
Первый в сезоне ураган "Ханна" продолжает терять силу и уже ослаб до тропического шторма, информирует американский Национальный центр по предупреждению об ураганах (NHC).
В настоящее время во власти шторма остается южный Техас, районы у границы с Мексикой.
Как передают американские СМИ со ссылкой на заявление NHC, первый в этом сезоне ураган в Атлантическом океане уже ослаб до тропического шторма. Накануне специалисты присвоили "Ханне" статус урагана, но когда он добрался до суши, его мощность существенно понизилась.
Вместе с тем, "Ханнна" все еще представляет собой достаточно большую угрозу. Дело в том, что тропический шторм способен спровоцировать сильные ливни, которые чреваты наводнениями.
По данным специалистов, шторм сейчас движется со скоростью 14,4 километра в час. При этом скорость ветра в его эпицентре составляет порядка 96,5 километра в час.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|