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Ураган «Ханна» ослаб до тропического шторма


26.7.2020 21:20
Ураган «Ханна» ослаб до тропического штормаФото: golos.ua

Первый в сезоне ураган "Ханна" продолжает терять силу и уже ослаб до тропического шторма, информирует американский Национальный центр по предупреждению об ураганах (NHC).

В настоящее время во власти шторма остается южный Техас, районы у границы с Мексикой.

Как передают американские СМИ со ссылкой на заявление NHC, первый в этом сезоне ураган в Атлантическом океане уже ослаб до тропического шторма. Накануне специалисты присвоили "Ханне" статус урагана, но когда он добрался до суши, его мощность существенно понизилась.

Вместе с тем, "Ханнна" все еще представляет собой достаточно большую угрозу. Дело в том, что тропический шторм способен спровоцировать сильные ливни, которые чреваты наводнениями.

По данным специалистов, шторм сейчас движется со скоростью 14,4 километра в час. При этом скорость ветра в его эпицентре составляет порядка 96,5 километра в час.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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