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Юлия Липницкая опубликовала фото новорожденной дочери
27.7.2020 22:53
Фото: kleo.ru
Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко
Российская фигуристка Юлия Липницкая стала мамой еще около месяца назад.
Спортсменка продолжала скрывать все подробности, связанные с рождением первенца, и лишь сегодня впервые опубликовала радостную новость, сопроводив ее фото.
Юлия Липницкая разместила пост, посвященный дочке, в своем Instagram. Опубликовав снимок малышки, спортсменка пояснила, что ребенок появился на свет ровно месяц назад. По словам фигуристки, девочку назвали красивым и редким именем Каталина.
На фото, которое сегодня появилось на странице олимпийской чемпионки, она запечатлена с дочкой и ее отцом - бывшим фигуристом Владиславом Тарасенко.
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