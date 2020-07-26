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Неандертальцы были очень чувствительны к боли, выяснили ученые
26.7.2020 00:28
Фото: pinimg.com
Палеогенетики пришли к выводу о том, что эти древние люди были очень чувствительны к болевым ощущениям.
Исследование проводилось с участием представителей Института эволюционной антропологии Макса Планка (ФРГ), передает ТАСС.
Отчет о проведенной работе появился в журнале Current Biology. О результатах продолжающихся исследований рассказал глава Института эволюционной антропологии Общества имени Макса Планка Сванте Паабо. В 2009 году под его руководством коллектив ученых смог расшифровать геном неандертальцев, и до их пор продолжает его изучать.
Ученые ранее уже установили, что неандертальцы контактировали с нашими предками, и в ДНК современного человека содержится от 2 до 4% их генов. Некоторые из них, считают специалисты, помогали древним людям адаптироваться к условиям севера.
Как выяснилось в ходе дальнейшего изучения ДНК неандертальцев, в частности, генов, которые кодируют ионные каналы в рецепторах, болевой порог у древних людей был очень низким. Сванте Паабо пояснил, что пока нельзя с уверенность судить, "ощущали ли неандертальцы боль сильнее", чем мы, ведь на ее восприятие оказывают влияние различные процессы в спинном и головном мозге.
Ранее израильские исследователи смогли составить первую подробную карту Северной линии Великой Китайской стены, использовав данные, полученные благодаря аэрофотосъемке и спутниковые снимки, а также результаты археологических экспедиций. Ученые пришли к выводу, что стена возводилась вовсе не из военных соображений - ранее считалось, что она была построена, чтобы остановить армию Чингисхана.
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