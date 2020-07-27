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Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд, сыгравшая Мелани в «Унесенных ветром»


27.7.2020 05:15
Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд, сыгравшая Мелани в «Унесенных ветром»Фото: geeksoncoffee.com

В Париже скончалась известная американо-британская киноактриса Оливия де Хэвилленд.

Артистка, сыгравшая Мелани в культовой картине "Унесенные ветром", умерла на 105 году жизни.

Оливия де Хэвилленд была последней из артистов, которые снимались в этом известном фильме - лента была создана  в 1939 году. Актриса ушла из жизни во сне, это случилось в ее парижской квартире, сообщает портал Hollywood Reporter.

Свое 104-летие Оливия де Хэвилленд отметила 1 июля. В период 1930-40-х годов она была одной из наиболее востребованных в Голливуде артисток. Роль Мелани принесла ей первую номинацию на "Оскар", но актрисе не дали премию за лучшую женскую роль второго плана. В последующем де Хэвилленд еще два раза выдвигалась не получение этом престижной премии  получила награду в номинации за лучшую женскую роль за картины "Каждому свое" и "Наследница".

Созданная по одноименному роману Маргарит Митчелл кинокартина "Унесенные ветром" вышла на экраны в 1939 году, став первым в мире цветным полнометражным фильмом. Позже его признали самым кассовым фильмом в истории кинематографа Соединенных Штатов. Главные роли в фильме сыграли Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Темнокожая актриса Хэтти Макдэниел за роль служанки Мамушки получила "Оскар" - впервые среди афроамериканцев. Всего же картина смогла завоевать десять этих престижных премий.

Не так давно на фоне массовых акций протеста, которые охватили Соединенные Штаты, стриминговый сервис HBO Max удалил из каталога фильмов, доступных для просмотра, знаменитую кинокартину "Унесенные ветром". Решение было связано с романтизацией рабства и прославлении порядков Юга до Гражданской войны. По мнению экспертов, увековечивая расизм, фильм способен вызывать "злость и скорбь", из-за чего множество американцев выходят на улицы.

Автор: Злата Богатова

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