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Канье Уэсту после извинений перед Ким Кардашьян понадобилась помощь медиковКанье Уэсту после извинений перед Ким Кардашьян понадобилась помощь медиков

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Канье Уэсту после извинений перед Ким Кардашьян понадобилась помощь медиков


27.7.2020 03:52
Канье Уэст и Ким КардашьянКанье Уэст и Ким Кардашьян

Американского рэпера Канье Уэста заметили в больнице вскоре после того, как он публично извинился перед своей супругой.

43-летний артист попросил прощения у звезды реалити-шоу Ким Кардашьян за свои откровенные высказывания.

Знаменитого рэпера сначала видели в клинике, которая располагается неподалеку от его ранчо. Как выяснилось позже, после извинений перед супругой у Канье Уэста начались приступы тревожности. Придя в больницу, артист понял, что из-за большого количества людей ему становится еще хуже. В результате он сразу же покинул медицинское учреждение.

Спустя некоторое время у дома звезды остановился автомобиль скорой помощи. Вскоре после того, как медики уехали, Уэст решил покататься на квадроцикле. Заметив папарацци, он даже пригласил их в свой особняк, пишет портал TMZ .

Канье Уэст публично попросил прощения у Ким Кардашьян за откровения из их жизни. Музыкант ранее писал об этом в соцсетях и говорил на встрече с избирателями. В частности, рэпер рассказывал о планах супруги сделать аборт и ее намерении сдать его в психиатрическую лечебницу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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