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Канье Уэст разрыдался на первой встрече с избирателями
20.7.2020 14:16
Фото: deon.pl
Американский рэпер Канье Уэст начал избирательную кампанию и уже провел первую встречу с избирателями в Чарльстоне (штат Южная Каролина).
Музыкант, ранее официально подтвердивший намерение участвовать в выборах президента США, был очень эмоционален во время общения, пишут американские СМИ.
Ранее артист дал старт своей кампании. Канье Уэст будет баллотироваться, как указано в поданных при регистрации кандидата документах, от организации BDY - Birthday Party (вечеринка в честь дня рождения/партия дня рождения).
По мнению ряда экспертов, несколько сумбурный дебют рэпера на агитационном мероприятии в Чарльстоне может являться частью его PR-кампании. Отмечается, что ранее представители Уэста указывали, что на встречу могут прийти лишь зарегистрированные гости. Однако на сайте форма регистрации так и не появилась.
В зале, где проводилась встреча, не были установлены микрофоны. В результате Уэст практически постоянно призывал собравшихся вести себя потише. Иначе он просто не мог расслышать вопросы.
43-летний Уэст, облачившийся в бронежилет, во время выступления в Чарльстоне успел поделиться мнением о проблемах чернокожего населения и абортов. Артист не смог сдержать рыданий, когда откровенно рассказывал о своем прошлом и родителях. По его словам, мать с отцом хотели сделать аборт по причине большой занятости.
Рэпер также сообщил, что его супруга Ким Кардашьян, забеременев их первенцем, первоначально не хотела рожать. Но Канье Уэсту явился бог и отговорил от аборта. Так на свет появилась их дочь Норт.
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