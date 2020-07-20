Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Канье Уэст разрыдался на первой встрече с избирателями

20.7.2020 14:16

Фото: deon.pl



Американский рэпер Канье Уэст начал избирательную кампанию и уже провел первую встречу с избирателями в Чарльстоне (штат Южная Каролина).



Музыкант, ранее официально подтвердивший намерение участвовать в выборах президента США, был очень эмоционален во время общения, пишут американские СМИ.



Ранее артист дал старт своей кампании. Канье Уэст будет баллотироваться, как указано в поданных при регистрации кандидата документах, от организации BDY - Birthday Party (вечеринка в честь дня рождения/партия дня рождения).



По мнению ряда экспертов, несколько сумбурный дебют рэпера на агитационном мероприятии в Чарльстоне может являться частью его PR-кампании. Отмечается, что ранее представители Уэста указывали, что на встречу могут прийти лишь зарегистрированные гости. Однако на сайте форма регистрации так и не появилась.



В зале, где проводилась встреча, не были установлены микрофоны. В результате Уэст практически постоянно призывал собравшихся вести себя потише. Иначе он просто не мог расслышать вопросы.



43-летний Уэст, облачившийся в бронежилет, во время выступления в Чарльстоне успел поделиться мнением о проблемах чернокожего населения и абортов. Артист не смог сдержать рыданий, когда откровенно рассказывал о своем прошлом и родителях. По его словам, мать с отцом хотели сделать аборт по причине большой занятости.



Рэпер также сообщил, что его супруга Ким Кардашьян, забеременев их первенцем, первоначально не хотела рожать. Но Канье Уэсту явился бог и отговорил от аборта. Так на свет появилась их дочь Норт.



Автор: Злата Богатова

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