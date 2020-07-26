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В Японии был прерван запуск частной ракеты MOMO
26.7.2020 19:01
Фото: verv.su
Запуск легкой ракеты-носителя MOMO был прерван 26 июля системой автоматического контроля, сообщили представители японской компании Interstellar Technologies. По предварительным данным, запуск прервался по причине температурных отклонений.
После того, как система автоматического контроля зафиксировала отклонения температурных показателей, в Японии прервался запуск легкой ракеты-носителя MOMO. Как поясняет пресс-служба компании Interstellar Technologies, позже будет опубликован более подробный отчет о несостоявшейся попытке.
Дата, на которую планируется новый запуск, пока еще не определена, ее назовут позднее.
Разработчики Interstellar Technologies создали легкую ракету-носитель MOMO в целях относительно дешевого вывода малых спутников на околоземную орбиту. Начиная с 2017 года уже состоялись три испытательных запуска. При этом успешной стала лишь последняя попытка, которая была осуществлена в мае прошлого года.
В минувшем июне Interstellar Technologies пыталась запустить четвертую ракеты этой серии. Однако примерно через минуту после запуска неожиданно отключились двигатели ракеты. В результате она упала в море.
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