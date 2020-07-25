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Настя Ивлеева и Элджей заражены COVID-19
15:53
Фото: storinka.com.ua
Настя Ивлеева и Элджей
Новым коронавирусом заразились российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева и ее супруг Алексей Узенюк, также известным под творческим псевдонимом Элджей.
О случившемся Ивлеева сообщила в своем Instagram.
Как рассказала своим подписчикам ведующая и блогер Анастасия Ивлеева, она со своим мужем, рэпером Элджеем (Алексей Узенок), заразилась новой коронавирусной инфекцией.
По словам Ивлеевой, вирус никуда не исчез, угроза заражения сохраняется. Посоветовав своим подписчикам быть осторожнее, она выразила намерение скоро более подробно сообщить о проявлениях болезни. Ведущая пояснила, что также сообщит, как они с мужем поняли, что заражены новым коронавирусом.
Ранее эксперт Минздрава сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России осенью. Как отметил главный инфекционист российского ведомства Владимир Чуланов, он не ожидает существенного прироста выявленных новых случаев. По словам специалиста, речь скорее идет о возможном подъеме уровня заболеваемости во время сезонного повышения ОРЗ с учетом того, что в это время начинают формироваться новые коллективы - школьные, студенческие, рабочие.
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