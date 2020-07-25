ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Хабаровске очередная акция в поддержку Фургала собрала около 6,5 тыс. человек
В Хабаровске очередная акция в поддержку Фургала собрала около 6,5 тыс. человек
Гражданин Сингапура признался в работе на китайскую разведку в США
Гражданин Сингапура признался в работе на китайскую разведку в США
Россия возобновит полеты за рубеж с трех направлений
Россия возобновит полеты за рубеж с трех направлений
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин обсудил с Зеленским урегулирование на УкраинеПутин обсудил с Зеленским урегулирование на Украине
Настя Ивлеева и Элджей заражены COVID-19Настя Ивлеева и Элджей заражены COVID-19
ВМФ России усилят гиперзвуковым оружиемВМФ России усилят гиперзвуковым оружием
Игроки «Зенита» разбили трофей после победы в Кубке России по футболуИгроки «Зенита» разбили трофей после победы в Кубке России по футболу
В Хабаровске прошла вторая за день акция в поддержку ФургалаВ Хабаровске прошла вторая за день акция в поддержку Фургала

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Настя Ивлеева и Элджей заражены COVID-19


15:53
Настя Ивлеева и ЭлджейФото: storinka.com.ua
Настя Ивлеева и Элджей

Новым коронавирусом заразились российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева и ее супруг Алексей Узенюк, также известным под творческим псевдонимом Элджей.

О случившемся Ивлеева сообщила в своем Instagram.

Как рассказала своим подписчикам ведующая и блогер Анастасия Ивлеева, она со своим мужем, рэпером Элджеем (Алексей Узенок), заразилась новой коронавирусной инфекцией.

По словам Ивлеевой, вирус никуда не исчез, угроза заражения сохраняется. Посоветовав своим подписчикам быть осторожнее, она выразила намерение скоро более подробно сообщить о проявлениях болезни. Ведущая пояснила, что также сообщит, как они с мужем поняли, что заражены новым коронавирусом.

Ранее эксперт Минздрава сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России осенью. Как отметил главный инфекционист российского ведомства Владимир Чуланов, он не ожидает существенного прироста выявленных новых случаев. По словам специалиста, речь скорее идет о возможном подъеме уровня заболеваемости во время сезонного повышения ОРЗ с учетом того, что в это время начинают формироваться новые коллективы - школьные, студенческие, рабочие.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Профессор ВШЭ назвал теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой» Профессор ВШЭ назвал теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой»
В Луцке обезвредили террориста, захватившего автобус с людьмиВ Луцке обезвредили террориста, захватившего автобус с людьми
В Мексике спасли более 20 детей, находившихся в рабствеВ Мексике спасли более 20 детей, находившихся в рабстве
В Свердловской области скончался 43-летний министр, заразившийся COVID-19В Свердловской области скончался 43-летний министр, заразившийся COVID-19
Мадонну не штрафовали в Петербурге на $1 млнМадонну не штрафовали в Петербурге на $1 млн

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru