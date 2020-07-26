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Женская сеть myJulia.ru
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Баскетболистки НБА покинули площадку во время гимна США
26.7.2020 15:39
Фото: 99ys.com
Спортсменки команд Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) при звуках гимна Соединенных Штатов выразили солидарность с движением Black Lives Matter, в полном составе покинув площадку.
Это случилось перед стартовой игрой сезона клубов "Нью-Йорк Либерти" и "Сиэтл Шторм".
Возвратившись позже на площадку, баскетболистки еще 26 секунд провели в молчании, отдавая дань памяти афроамериканке Бреонне Тэйлор. Сотрудница службы скорой помощи погибла в результате действий полиции в минувшем марте.
Перед матчем спортсменки Лейшиа Кларендон и Брианна Стюарт пояснили, что намерены новый сезон посвятить погибшей Тэйлор и движению Black Lives Matter.
Игра завершилась победой "Сиэтл Шторм" с результатом 87:71.
Подобное случилось и перед вторым матчем сезона, когда во время национального гимна площадку дружно покинули команды "Финикс Меркури" и "Лос-Анджелес Спаркс".
Ранее россиянин Даниил Квят и еще несколько гонщиков из других стран категорически отказались вставать на колено перед заездами во время Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. Пилот "Формулы-1" пояснил, что не будет опускаться на колено, потому что "это против русского менталитета". Кроме того, ранее он уже надевал футболку, выражая поддержку Black Lives Matter.
Напомним, в рамках массовых акций, которые продолжаются в Соединенных Штатах, в Чикаго убрали два памятника Христофору Колумбу. Как указала в своем распоряжении мэр Лори Лайтфут, монументы будут перемещены в целях безопасности: несколько дней назад пострадали полицейские, пытавшиеся защитить статуи от протестующих.
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