Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые назвали причину создания Великой Китайской стены

11.6.2020 11:57

Фото: windhorsetour.com

Великая Китайская стена



Израильские исследователи смогли составить первую подробную карту Северной линии Великой Китайской стены, использовав данные, полученные благодаря аэрофотосъемке и спутниковые снимки, а также результаты археологических экспедиций. С выводами ученых знакомит Antiquity.



Ученые пришли к выводу, что стена возводилась вовсе не из военных соображений - ранее считалось, что она была построена, чтобы остановить армию Чингисхана.



По словам исследователей, Северная линия, которая находится в современной Монголии, создавалась в период между XI и XIII веками. Протяженность этого участка составляет около 740 километров. Израильские историки обратили внимание, что высота стены относительно небольшая. Кроме того, она пролегает по долинам, рядом с ней немало тропинок, которыми в древности могли пользоваться пастухи.



Проанализировав эти и другие данные, ученые пришли к выводу, что стена в действительности предназначалась для наблюдения, а также контроля над местными жителями. Предположительно, из-за периодов холодов люди были вынуждены пытаться искать более благоприятные места для пастбищ, осваивая новые территории. Власти же стремились ограничивать передвижение населения, вероятно, чтобы облагать его налогами.



Автор: Злата Богатова

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