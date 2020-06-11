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Ученые назвали причину создания Великой Китайской стены


11.6.2020 11:57
Великая Китайская стенаФото: windhorsetour.com
Великая Китайская стена

Израильские исследователи смогли составить первую подробную карту Северной линии Великой Китайской стены, использовав данные, полученные благодаря аэрофотосъемке и спутниковые снимки, а также результаты археологических экспедиций. С выводами ученых знакомит Antiquity.

Ученые пришли к выводу, что стена возводилась вовсе не из военных соображений - ранее считалось, что она была построена, чтобы остановить армию Чингисхана.

По словам исследователей, Северная линия, которая находится в современной Монголии, создавалась в период между XI и XIII веками. Протяженность этого участка составляет около 740 километров. Израильские историки обратили внимание, что высота стены относительно небольшая. Кроме того, она пролегает по долинам, рядом с ней немало тропинок, которыми в древности могли пользоваться пастухи.

Проанализировав эти и другие данные, ученые пришли к выводу, что стена в действительности предназначалась для наблюдения, а также контроля над местными жителями. Предположительно, из-за периодов холодов люди были вынуждены пытаться искать более благоприятные места для пастбищ, осваивая новые территории. Власти же стремились ограничивать передвижение населения, вероятно, чтобы облагать его налогами.

Автор: Злата Богатова

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