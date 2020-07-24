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Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым


11:21
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвымФото: vk.com

Тело 82-летнего олимпийского чемпиона Александра Иваницкого нашли волонтеры. Обстоятельства гибели спортсмена выясняются, передает ТАСС.

Ранее в правоохранительных органах Московской области заявили, что не выявили следов криминала в его исчезновении.

В ходе поисковой операции, начатой после исчезновения в Подмосковье олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого, спортсмен был найден погибшим.

Ранее в полиции пояснили, что никаких признаков криминала в случившемся по итогам проверки выявлено не было. Комментируя исчезновение Александра Иваницкого, отправившегося в лес за грибами в окрестностях Рузы еще 22 июля, правоохранители предположили, что он мог утонуть.

Личные вещи и телефон Иваницкого нашли у реки Вейна. Уточнялось, что мужчина, предположительно, собирался перейти на другой берег. В прошлом он уже поступал так не раз, но в данном случае его могло унести течением, предположили в полиции. Кроме того, рассматривалась версия о сердечном приступе.

В поисках Иваницкого были задействованы водолазы и вертолет, сообщили ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, в 1964 году ставший чемпионом Олимпиады в Токио. Заслуженный мастер спорта Советского Союза, он был комментатором на открытии и закрытии Олимпийских игр в Москве 1980 года. Иваницкий занимал пост главного редактора спортивных программ на Гостелерадио СССР, а также преподавал на факультете журналистики МГУ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 202

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