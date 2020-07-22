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В Петербурге до ноября следующего года отреставрируют Новодевичий монастырь


22.7.2020 23:07
Воскресенский Новодевичий монастырь в ПетербургеФото: vk.com
Воскресенский Новодевичий монастырь в Петербурге

В Санкт-Петербурге к ноябрю следующего года собираются провести реставрацию Новодевичьего монастыря, где располагается Новодевичье кладбище.

Предполагается, что общая стоимость работ по реконструкции зданий составит более 140 млн рублей.

Воскресенский Новодевичий монастырь в Петербурге будет отреставрирован до ноября 2021 года, сообщает ТАСС. Судя по сведениям в Единой информационной системе в сфере закупок, стоимость запланированных работ будет составлять 143 миллиона рублей. В проектной документации указано, что будет восстановлен первоначальный облик южного корпуса монастыря и церкви Афонской Божией Матери. Реконструкционные мероприятия затронут и монастырскую больницу, которая прилегает к территории Новодевичьего кладбища.

По итогам аукциона, который проводила ранее "Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" российского Минкультуры РФ, контракт будет заключен со столичным "Архитектурно-реставрационным товариществом". Эта компания смогла предложить наиболее выгодные условия, отмечается в протоколе конкурса.

Воскресенский Новодевичий монастырь был основан императрицей Елизаветой Петровной  в 1748 году и является первой женской обителью в городе. Нынешнее здание монастыря создавалось в середине 19 века после соответствующего приказа императора Николая I. Проектировал монастырь, выполненный в русско-византийском стиле, Николай Ефимов - ученик архитектора Константина Тона, трудившегося над созданием Храма Христа Спасителя в Москве и Московского (Николаевского) вокзала в Петербурге.

После Октябрьской революции монастырь был упразднен и восстановил деятельность  лишь в 1996 году. В 2000-х годах ему были возвращены все помещения, которые в пролом принадлежали этой обители. После масштабных восстановительных мероприятий при монастыре начала действовать Князь-Владимирская школа, получившая статус общеобразовательной.

В 1845 году при монастыре появилось Новодевичье кладбище, где к настоящему времени установлено свыше 13 тыс. именных захоронений. Среди тех, кто там погребен, выдающиеся отечественные поэты Николай Некрасов и Федора Тютчев, знаменитые художники Михаил Врубель и Александр Головин, врач Сергей Боткин, глава МВД Российской империи Вячеслав Плеве и многие другие деятели.

Автор: Злата Богатова

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