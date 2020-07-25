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В Москве неизвестные разбили витрины кафе азербайджанской кухни
25.7.2020 09:24
Фото: vk.com
Столичная полиция приступила к розыску злоумышленников, которые разбили витрины в кафе азербайджанской кухни, расположенном на Мосфильмовской улице. Нападавшие скрылись на трех машинах, отметили в правоохранительных органах города.
Как стало известно, несколько неизвестных совершили нападение на кафе азербайджанской кухни, которое расположено на западе Москвы. Кроме того, за последние сутки в городе был зафиксирован еще целый ряд конфликтных ситуаций с участием выходцев из Армении и Азербайджана, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах российской столицы.
В ночь на пятницу полиция задержала свыше двадцати пяти человек после массовой драки в Марьино. Речь также идет о фактах разбоев и хулиганских действий. Потасовки между выходцами из Армении и Азербайджана фиксировались и в Саларьево на юго-западе Москвы.
Напомним, 12 июля на армяно-азербайджанской границе начались боестолкновения, которые продолжались в течение нескольких дней. Нестабильная обстановка во взаимоотношениях стран сразу же отразилась и на диаспорах в других государствах.
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