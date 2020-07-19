|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мэрия: в Москве нет проблем с продажей фруктов из Армении
19.7.2020 20:03
Фото: look.com.ua
В российской столице сейчас нет проблем с реализацией фруктов из Армении, заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
По его словам, продукция свободно продается в оптово-распределительных центрах Московского региона, сообщает сегодня агентство "Интерфакс".
Как заявил глава департамента, фрукты из Армении сейчас совершенно свободно реализуются во всех оптово-распределительных центрах Москвы и Подмосковья, включая рынок "Фуд Сити".
Ранее сложившуюся ситуацию прокомментировал посол Армении в России Вардан Тоганян. Дипломат, в частности, подтвердил сведения о том, что имели место ограничения продажи армянских продуктов в Москве. Сейчас посольство поддерживает постоянную связь с российским руководством, рассчитывая на реакцию со стороны компетентных структур.
По словам Тоганяна, администрация рынка "Фуд Сити" беспричинно отправила в транспортный отстойник свыше полусотни большегрузных автомобилей с привезенной из Армении сельскохозяйственной продукцией. Все скоропортящиеся продукты при этом запретили продавать на рынке.
В Минэкономики Армении заявили о том, что совместно с дипломатами координируют решение проблем с реализацией абрикосов. Ситуация осложнилась на фоне обострения обстановки на границе с Азербайджаном, пояснили в ведомстве.
Пресс-секретарь Минэкономики Армении Анна Оганян добавила, что ведомство обращалось к администрации оптового торгового центра "Фуд Сити" за разъяснениями по поводу недопуска фур с абрикосами и черносливом. В ответе было указано, что руководство рынка приняло такое решение, чтобы избежать конфликтов между представителями армянской и азербайджанской диаспор.
Ранее сообщалось о потасовке в центре Лондона, которую устроили армяне и азербайджанцы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|