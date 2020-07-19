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Мэрия: в Москве нет проблем с продажей фруктов из Армении


19.7.2020 20:03
Мэрия: в Москве нет проблем с продажей фруктов из АрменииФото: look.com.ua

В российской столице сейчас нет проблем с реализацией фруктов из Армении, заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, продукция свободно продается в оптово-распределительных центрах Московского региона, сообщает сегодня агентство "Интерфакс".

Как заявил глава департамента, фрукты из Армении сейчас совершенно свободно реализуются во всех оптово-распределительных центрах Москвы и Подмосковья, включая рынок "Фуд Сити".

Ранее сложившуюся ситуацию прокомментировал посол Армении в России Вардан Тоганян. Дипломат, в частности, подтвердил сведения о том, что имели место ограничения продажи армянских продуктов в Москве. Сейчас посольство поддерживает постоянную связь с российским руководством, рассчитывая на реакцию со стороны компетентных структур.

По словам Тоганяна, администрация рынка "Фуд Сити" беспричинно отправила в транспортный отстойник свыше полусотни большегрузных автомобилей с привезенной из Армении сельскохозяйственной продукцией. Все скоропортящиеся продукты при этом запретили продавать на рынке.

В Минэкономики Армении заявили о том, что совместно с дипломатами координируют решение проблем с реализацией абрикосов. Ситуация осложнилась на фоне обострения обстановки на границе с Азербайджаном, пояснили в ведомстве.

Пресс-секретарь Минэкономики Армении Анна Оганян добавила, что ведомство обращалось к администрации оптового торгового центра "Фуд Сити" за разъяснениями по поводу недопуска фур с абрикосами и черносливом. В ответе было указано, что руководство рынка приняло такое решение, чтобы избежать конфликтов между представителями армянской и азербайджанской диаспор.

Ранее сообщалось о потасовке в центре Лондона, которую устроили армяне и азербайджанцы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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