Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мэрия: в Москве нет проблем с продажей фруктов из Армении

19.7.2020 20:03

Фото: look.com.ua



В российской столице сейчас нет проблем с реализацией фруктов из Армении, заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.



По его словам, продукция свободно продается в оптово-распределительных центрах Московского региона, сообщает сегодня агентство "Интерфакс".



Как заявил глава департамента, фрукты из Армении сейчас совершенно свободно реализуются во всех оптово-распределительных центрах Москвы и Подмосковья, включая рынок "Фуд Сити".



Ранее сложившуюся ситуацию прокомментировал посол Армении в России Вардан Тоганян. Дипломат, в частности, подтвердил сведения о том, что имели место ограничения продажи армянских продуктов в Москве. Сейчас посольство поддерживает постоянную связь с российским руководством, рассчитывая на реакцию со стороны компетентных структур.



По словам Тоганяна, администрация рынка "Фуд Сити" беспричинно отправила в транспортный отстойник свыше полусотни большегрузных автомобилей с привезенной из Армении сельскохозяйственной продукцией. Все скоропортящиеся продукты при этом запретили продавать на рынке.



В Минэкономики Армении заявили о том, что совместно с дипломатами координируют решение проблем с реализацией абрикосов. Ситуация осложнилась на фоне обострения обстановки на границе с Азербайджаном, пояснили в ведомстве.



Пресс-секретарь Минэкономики Армении Анна Оганян добавила, что ведомство обращалось к администрации оптового торгового центра "Фуд Сити" за разъяснениями по поводу недопуска фур с абрикосами и черносливом. В ответе было указано, что руководство рынка приняло такое решение, чтобы избежать конфликтов между представителями армянской и азербайджанской диаспор.



Ранее сообщалось о потасовке в центре Лондона, которую устроили армяне и азербайджанцы.



Автор: Злата Богатова

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