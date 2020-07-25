|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Флориде один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США
25.7.2020 08:59
Фото: vk.com
В результате стрельбы, случившейся на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде, погиб человек, еще один с ранениями был госпитализирован.
Об этом сегодня передают американские СМИ со ссылкой на заявление представителей командования Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.
После инцидента, указано в пресс-релизу, база в течение некоторого времени была заблокирована. В настоящее время доступ восстановлен, деятельность объекта осуществляется в обычном режиме.
Как пояснила полковник Джоселин Шермерхорн, занимающая пост командующего первым авиакрылом спецопераций ВВС США, речь идет о неких внутренних беспорядках на базе. Более подробных комментариев о причинах инцидента пока не последовало.
Выразив соболезнования "пострадавшим от этой бессмысленной трагедии", Шермерхорн с благодарностью отозвалась о защитниках, медиках и шерифах округа Окалуса, где произошло ЧП.
Ранее сообщалось о гибели двух человек на объединенной базе ВМС США Перл-Харбор - Хикем, которая расположена неподалеку от города Гонолулу в американском штате Гавайи. Жертвами инцидента стали гражданские, которые выполняли работу по заказу Министерства обороны Соединенных Штатов. Стрельба была открыта мужчиной, служившим в ВМС США. Он скончался от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|