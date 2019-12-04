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Погибли двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор


09:22
Погибли двое раненых при стрельбе на базе Перл-ХарборФото: viettimes.vn

По данным американских СМИ, еще один пострадавший экстренно госпитализирован. Сведений о его состоянии пока нет.

Злоумышленник, устроивший стрельбу на военно-морской верфи в Перл-Харборе скончался от ранения, которое нанес себе сам.

Как передает телевизионный канал Hawaii News Now, в результате ЧП были ранены три человека. Предположительно, все пострадавшие являются сотрудниками верфи. Позже двое из них скончались, заявил официальный представитель военного объекта Роберт Чадвик в рамках специальной пресс-конференции.

Прокомментировав инцидент, случившийся накануне, 4 декабря, на территории базы ВМС США Перл-Харбор, Чадвик уточнил, что ранения получили гражданские. Все они выполняли работу по заказу Министерства обороны Соединенных Штатов.

Установлено, что стрельба была открыта мужчиной, служившим в ВМС США. После ЧП он скончался от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам. Какой-либо дополнительной информации о личности подозреваемого из официальных источников пока не поступало, его мотивы выясняются.

База, на территории которой произошла стрельба, расположена неподалеку от города Гонолулу в американском штате Гавайи. После случившегося доступ на объект временно был закрыт.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 251

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