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В центре Москвы два мальчика погибли, выпав из окна


3.5.2020 01:08
В центре Москвы два мальчика погибли, выпав из окнаФото: newstracker.ru

Столичная полиция приступила к выяснению обстоятельств трагедии, случившейся на улице Талалихина в центре Москвы, передает ТАСС.

По предварительным данным, два малолетних брата погибли, выпав из окна квартиры, расположенной на одном из верхних этажей жилого дома.

Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, по факту гибели мальчиков уже возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Специалисты приступили к выяснению обстоятельств трагического происшествия, которое случилось в Таганском районе российской столицы. Тела двух мальчиков со смертельными травмами, характерными для последствий падения с большой высоты, обнаружили около дома, где они проживали с родителями.

В ходе начатого разбирательства уже было установлено, что в момент ЧП дети не были в квартире одни, пояснила Юлия Иванова. Следователи и криминалисты сейчас продолжают работу, ведется опрос очевидцев и соседей.

По данным ряда СМИ, погибшие мальчики являлись братьями, им было 7 и 10 лет. Семья считалась благополучной, материально обеспеченной. Мальчики были начинающими актерами, один из них даже успел сняться в клипе Басты.

Как рассказал сотрудникам полиции отец детей, в семье не было ни конфликтов, ни ссор. В момент ЧП он выходил в магазин за продуктами. Мать мальчиков с дочерью были дома, они находились в соседней комнате.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

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