Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мишустин пообещал туристам вернуть до 15 тыс. рублей за поездки по России
22.7.2020 19:02
Фото: energo-save.ru
Российское правительство выделит 15 миллиардов рублей, чтобы частично компенсировать расходы граждан РФ на поездки внутри страны. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, за каждую поездку по России туристы в будущем смогут получить возврат в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.
Сумма компенсации будет зависеть от стоимости выбранного тура, сообщил Михаил Мишустин, выступая сегодня в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Как стало известно, власти уже приняли решение о выделении дополнительно еще пятнадцати миллиардов рублей в целях поддержки и развития внутреннего туризма.
Средства предполагается направить на частичную компенсацию расходов тем, кто в течение этого года будет отдыхать в различных регионах РФ, пояснил Мишустин.
Программу стимулирования внутреннего туризма уже подготовили в Ростуризме, передает агентство "Интерфакс". Как стало известно, компенсации будут перечисляться за туры ценой от 25 до 75 тыс. рублей. При этом поездки по новым внутренним направлениям должны быть куплены у туроператора или отеля через платежную систему МИР.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|