Новости шоу-бизнеса

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Мишустин пообещал туристам вернуть до 15 тыс. рублей за поездки по России


22.7.2020 19:02
Мишустин пообещал туристам вернуть до 15 тыс. рублей за поездки по РоссииФото: energo-save.ru

Российское правительство выделит 15 миллиардов рублей, чтобы частично компенсировать расходы граждан РФ на поездки внутри страны. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, за каждую поездку по России туристы в будущем смогут получить возврат в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Сумма компенсации будет зависеть от стоимости выбранного тура, сообщил Михаил Мишустин, выступая сегодня в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Как стало известно, власти уже приняли решение о выделении дополнительно еще пятнадцати миллиардов рублей в целях поддержки и развития внутреннего туризма.

Средства предполагается направить на частичную компенсацию расходов тем, кто в течение этого года будет отдыхать в различных регионах РФ, пояснил Мишустин.

Программу стимулирования внутреннего туризма уже подготовили в Ростуризме, передает агентство "Интерфакс". Как стало известно, компенсации будут перечисляться за туры ценой от 25 до 75 тыс. рублей. При этом поездки по новым внутренним направлениям должны быть куплены у туроператора или отеля через платежную систему МИР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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