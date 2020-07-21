Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мишустин назвал главную цель работы правительства

10:53

Фото: pkokprf.ru



По словам российского премьер-министра Михаила Мишустина, основной целью деятельности правительства является повышение качества жизни каждого человека в нашем государстве.



На эту тему он говорил, выступая с перовым отчетом о результатах работы кабмина в Госдуме, передает ТАСС.



Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин, в частности, напомнил о том, что в новом составе правительство начало работу в минувшем январе. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием, когда были определены главные направления деятельности в ближайшей перспективе.



Сформулированная на их основе приоритетная цель кабмина - добиться повышения качества жизни каждого россиянина. Как отметил Мишустин, речь в данном случае идет об улучшении за счет "роста экономики и развития социальной сферы", т.е. достижения национальных целей, которые были поставлены главой государства.



Глава правительства указал ряд базовых ценностей, определяющих организацию работы кабмина: необходимо формировать "все сервисы государства вокруг потребностей людей", действовать открыто и поддерживать диалог, основанный на взаимном доверии и уважении. Кроме того, нужно подавать пример этичного поведения и осуществлять совместную работу, несмотря на ведомственные границы. Обеспечение результата гораздо важнее соблюдения каких-либо "формальных процедур и регламентов", выделил Мишустин.



Российское правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 15 января согласно ст. 117 Конституции. На должность нового премьер-министра президентом РФ был предложен руководитель ФНС Михаил Мишустин.



Автор: Злата Богатова

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