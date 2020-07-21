|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мишустин назвал главную цель работы правительства
10:53
Фото: pkokprf.ru
По словам российского премьер-министра Михаила Мишустина, основной целью деятельности правительства является повышение качества жизни каждого человека в нашем государстве.
На эту тему он говорил, выступая с перовым отчетом о результатах работы кабмина в Госдуме, передает ТАСС.
Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин, в частности, напомнил о том, что в новом составе правительство начало работу в минувшем январе. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием, когда были определены главные направления деятельности в ближайшей перспективе.
Сформулированная на их основе приоритетная цель кабмина - добиться повышения качества жизни каждого россиянина. Как отметил Мишустин, речь в данном случае идет об улучшении за счет "роста экономики и развития социальной сферы", т.е. достижения национальных целей, которые были поставлены главой государства.
Глава правительства указал ряд базовых ценностей, определяющих организацию работы кабмина: необходимо формировать "все сервисы государства вокруг потребностей людей", действовать открыто и поддерживать диалог, основанный на взаимном доверии и уважении. Кроме того, нужно подавать пример этичного поведения и осуществлять совместную работу, несмотря на ведомственные границы. Обеспечение результата гораздо важнее соблюдения каких-либо "формальных процедур и регламентов", выделил Мишустин.
Российское правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 15 января согласно ст. 117 Конституции. На должность нового премьер-министра президентом РФ был предложен руководитель ФНС Михаил Мишустин.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|