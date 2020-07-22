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Уголовное дело возбудили по факту исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии


22.7.2020 13:48
Уголовное дело возбудили по факту исчезновения самолета Ан-2 в БурятииФото: kapital.kz

Следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела после исчезновения самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек.

Как передают региональные СМИ, поисковая операция, которая продолжается уже третьи сутки, результатов пока не дала.

Со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского СУ СКР отмечается, что уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, которое повлекло по неосторожности гибель двух и более человек.

Ранее уже сообщалось о том, что пропал самолет авиакомпании "Феникс", вылетевший в минувшее воскресенье, 19 июля, из населенного пункта Кырен в Тункинском районе Бурятии. В тот момент на борту воздушного судна находились двое членов экипажа и четверо пассажиров.

Предполагалось, что воздушное судно совершит облет над территорией Тункинского и Окинского районов, чтобы определить области, где нужно будет проводить химобработку леса от тутового шелкопряда.

Поисково-спасательная операция, которая ведется третьи сутки и охватывает три района Бурятии и Иркутской области, результатов пока не дала. Самолет ищут с воздуха, на земле продолжается опрос местного населения.

В рамках уголовного дела следователями уже были взяты образцы топлива, которым перед вылетом заправлялось воздушное судно. Представители СКР также осмотрели взлетную полосу и опросили руководство авиакомпании и технических работников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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