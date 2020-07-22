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В Колумбии девять военных погибли при крушении вертолета
22.7.2020 12:01
Фото: livejournal.com
В результате крушения вертолета Black Hawk в Колумбии погибли по меньшей мере девять военнослужащих, передают латиноамериканские СМИ.
Авиакатастрофа случилась на юго-востоке страны.
В настоящее время в районе крушения продолжаются поиски еще двоих военных, которые числятся пропавшими без вести.
Сведений о причинах аварии пока нет. Известно лишь, что для выяснения всех обстоятельств катастрофы уже создали специальную комиссию.
ЧП случилось на территории колумбийского муниципалитета Миту, где накануне, 21 июля, рухнул военный вертолет. Травмы в результате крушения получили шесть человек, еще одиннадцать были объявлены пропавшими без вести.
Ранее в Колумбии за два дня погибли четверо военных.
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