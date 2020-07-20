ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: беглый топ-менеджер Wirecard может быть в России
СМИ: беглый топ-менеджер Wirecard может быть в России
Сотни мексиканцев устроили беспорядки, требуя расследовать исчезновение 43 студентов в 2014 году
Сотни мексиканцев устроили беспорядки, требуя расследовать исчезновение 43 студентов в 2014 году
Кадыров требует извинений от Зеленского
Кадыров требует извинений от Зеленского
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобусаВ Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
СМИ: беглый топ-менеджер Wirecard может быть в РоссииСМИ: беглый топ-менеджер Wirecard может быть в России
Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР ДегтяреваПутин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Дегтярева
Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»
Профессор ВШЭ назвал теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой» Профессор ВШЭ назвал теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Колумбии за два дня погибли четверо военных


20.7.2020 12:50
В Колумбии за два дня погибли четверо военныхФото: smi2.net

При подрыве мины погибли двое военных в муниципалитете Архелия, сообщает радиостанция La FM.

Со ссылкой на представителей ВС страны отмечается, что инцидент случился 19 июля, когда силовики проводили операцию по уничтожению посевов наркотиков.

Власти проводят расследование по факту взрыва, унесшего жизни двух человек. Двое военнослужащих были ранены.

Днем раньше в Колумбии было совершено вооруженное нападение на военных, жертвами атаки неизвестных стали двое силовиков. ЧП зафиксировано на территории департамента Норте-де-Сантандер. Инцидент произошел на дороге между столицей департамента Кукутой и городом Тибу. Сначала там сработало несколько взрывных устройств, а потом началась стрельба.

Как стало известно, один военный от полученных ранений скончался на месте, второго успели доставить в больницу. Однако врачи оказались бессильны, вскоре он умер. После нападении также были госпитализированы с ранениями шесть силовиков.

По данным полиции, к нападению на военных могут быть причастны боевики "Армии национального освобождения" — в Колумбии эта группировка признана террористической.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

На границе Азербайджана и Армении вновь идут боиНа границе Азербайджана и Армении вновь идут бои
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусомВ Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
В Пусане еще на одном российском судне произошла вспышка COVID-19В Пусане еще на одном российском судне произошла вспышка COVID-19
В Нанте загорелся собор Святых Петра и ПавлаВ Нанте загорелся собор Святых Петра и Павла
В Бразилии коронавирусом заразились более 2 млн человекВ Бразилии коронавирусом заразились более 2 млн человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru