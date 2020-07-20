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В Колумбии за два дня погибли четверо военных
20.7.2020 12:50
Фото: smi2.net
При подрыве мины погибли двое военных в муниципалитете Архелия, сообщает радиостанция La FM.
Со ссылкой на представителей ВС страны отмечается, что инцидент случился 19 июля, когда силовики проводили операцию по уничтожению посевов наркотиков.
Власти проводят расследование по факту взрыва, унесшего жизни двух человек. Двое военнослужащих были ранены.
Днем раньше в Колумбии было совершено вооруженное нападение на военных, жертвами атаки неизвестных стали двое силовиков. ЧП зафиксировано на территории департамента Норте-де-Сантандер. Инцидент произошел на дороге между столицей департамента Кукутой и городом Тибу. Сначала там сработало несколько взрывных устройств, а потом началась стрельба.
Как стало известно, один военный от полученных ранений скончался на месте, второго успели доставить в больницу. Однако врачи оказались бессильны, вскоре он умер. После нападении также были госпитализированы с ранениями шесть силовиков.
По данным полиции, к нападению на военных могут быть причастны боевики "Армии национального освобождения" — в Колумбии эта группировка признана террористической.
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