|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин умер в 34 года
10:09
Фото: vk.com
Скончался актер Московского драматического театра им. А.С. Пушкина Андрей Сиротин, передает ТАСС.
Артист в течение долгого времени боролся с тяжелым недугом, рассказали его коллеги.
Андрею Сиротину было лишь тридцать четыре года. Он продолжительное время лечился, но болезнь оказалась сильнее рассказали в театре. В минувший вторник, 21 июля, он ушел из жизни. Информация о времени и месте проведения прощальной церемонии будет оглашена позднее.
В театре отметили, что Андрей Сиротин был задействован в репертуаре как приглашенный актер.
Андрей Сиротин родился в 1986 году в Мордовии. После учебы в Российском институте театрального искусства - ГИТИС (мастерская О.Л. Кудряшова) начал актерскую карьеру. В Театре им. Пушкина он выходил на сцену в роли Принца Калафа в спектакле "ТурандоТ" режиссера Константина Богомолова.
Деятельность в театре актер сочетал со съемками в кино. В частности, актер успел сыграть в таких фильмах как "Перекрестки судьбы", "Достоевский" и"Дирижер".
30 июня 2020 года в возрасте шестидесяти восьми лет скончался известный российский актер театра и кино Виктор Проскурин. По словам жены артиста, причиной смерти стал приступ хронической обструкции легких.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|