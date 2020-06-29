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Супруга Виктора Проскурина назвала причину его смерти
20:15
Фото: domashnyochag.ru
По словам жены известного российского артиста театра и кино Виктора Проскурина, он скончался в результате приступа при хронической обструкции легких, передает ТАСС.
Актер ушел из жизни в возрасте шестидесяти восьми лет.
Как рассказала Ирина Хонда, причиной смерти заслуженного артиста России Виктора Проскурина стал приступ, возникший в результате хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Супруга актера в беседе с журналистами также пояснила, что сейчас находится в другом городе, поэтому не может пока сообщить о дате прощания. Время и место траурной церемонии назовут позже, предположительно завтра или послезавтра.
Артист скончался накануне, 30 июня 2020 года.
Ранее стало известно о гибели актера и хореографа Максима Парфенова в Москве, который получил смертельные травмы после падения с высоты. По словам близких артист выпал из окна квартиры, расположенной на одиннадцатом этаже в результате трагической случайности.
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