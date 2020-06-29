Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Супруга Виктора Проскурина назвала причину его смерти

20:15

Фото: domashnyochag.ru



По словам жены известного российского артиста театра и кино Виктора Проскурина, он скончался в результате приступа при хронической обструкции легких, передает ТАСС.



Актер ушел из жизни в возрасте шестидесяти восьми лет.



Как рассказала Ирина Хонда, причиной смерти заслуженного артиста России Виктора Проскурина стал приступ, возникший в результате хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).



Супруга актера в беседе с журналистами также пояснила, что сейчас находится в другом городе, поэтому не может пока сообщить о дате прощания. Время и место траурной церемонии назовут позже, предположительно завтра или послезавтра.



Артист скончался накануне, 30 июня 2020 года.



Ранее стало известно о гибели актера и хореографа Максима Парфенова в Москве, который получил смертельные травмы после падения с высоты. По словам близких артист выпал из окна квартиры, расположенной на одиннадцатом этаже в результате трагической случайности.



Автор: Злата Богатова

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