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Мадонну не штрафовали в Петербурге на $1 млн


21.7.2020 22:58
Мадонну не штрафовали в Петербурге на $1 млнФото: kapital.kz

Известная американская певица Мадонна не была оштрафована за гей-пропаганду на миллион долларов, заявили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Ранее звезда хвасталась, что до сих пор не выплатила огромный штраф, якобы назначенный ей восемь лет назад российскими властями за смелую речь на концерте.

В 2012 году после гастролей Мадонны общественные активисты потребовали наказать артистку, взыскав с нее 333 млн руб. в качестве штрафа. Однако иск, который рассматривал Московский районный суд, оставили без удовлетворения, пояснили представители пресс-службы в ответ на запрос РИА Новости.

Ранее исполнительница решила похвастаться тем, что российское правительство в прошлом якобы оштрафовало ее на миллион долларов. Это случилось после того, как Мадонна произнесла речь в поддержку ЛГБТ-сообщества на выступлении в Петербурге. Как заявила певица в социальной сети, за восемь лет она так и не выплатила огромный штраф.

Напомним, продолжается разбирательство между Эмбер Херд и Джонни Деппом. В суде представили новые доказательства неверности артистки, которая регулярно изменяла супругу с Илоном и даже передала ему ключ от пентхауса, принадлежащего актеру.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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