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Мадонну не штрафовали в Петербурге на $1 млн
21.7.2020 22:58
Фото: kapital.kz
Известная американская певица Мадонна не была оштрафована за гей-пропаганду на миллион долларов, заявили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Ранее звезда хвасталась, что до сих пор не выплатила огромный штраф, якобы назначенный ей восемь лет назад российскими властями за смелую речь на концерте.
В 2012 году после гастролей Мадонны общественные активисты потребовали наказать артистку, взыскав с нее 333 млн руб. в качестве штрафа. Однако иск, который рассматривал Московский районный суд, оставили без удовлетворения, пояснили представители пресс-службы в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее исполнительница решила похвастаться тем, что российское правительство в прошлом якобы оштрафовало ее на миллион долларов. Это случилось после того, как Мадонна произнесла речь в поддержку ЛГБТ-сообщества на выступлении в Петербурге. Как заявила певица в социальной сети, за восемь лет она так и не выплатила огромный штраф.
Напомним, продолжается разбирательство между Эмбер Херд и Джонни Деппом. В суде представили новые доказательства неверности артистки, которая регулярно изменяла супругу с Илоном и даже передала ему ключ от пентхауса, принадлежащего актеру.
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