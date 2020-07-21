Новости шоу-бизнеса

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В труппу МХАТ им. Горького вступят Алика Смехова и Алиса Гребенщикова
21.7.2020 22:20
Фото: vk.com
Актрисы Ирина Линдт, Алика Смехова и Алиса Гребенщикова в новом театральном сезоне войдут в труппу МХАТ им. М. Горького.
Как стало известно, артистки будут задействованы в премьерном спектакле "Некурортный роман", передает ТАСС.
Главную роль в первой премьерной постановке сезона на сцене театра - "Красный Моцарт", запланированной на 17-18 сентября, будет играть Ирина Линдт. В прошлом Линдт она участвовала в подготовке в концерта-спектакля "Исаак Дунаевский. Коллайдер счастья". В постановке Дмитрия Минченка и Геннадия Кагановича актриса перевоплощалась в Любовь Орлову. Спектакль, в котором играли артисты МХАТ, был представлен на Большой сцене театра.
По данным пресс-службы театра, Алика Смехова и Алиса Гребенщикова ранее также сотрудничали со МХАТ. Артистки участвовали в проектах телевизионного канала "МХАТ ГОВОРИТ!" и сейчас уже приступили к репетициям в новой постановке, которая получила название "Некурортный роман".
Ранее стало известно об окончании съемок нового фильма-спектакля Ивана Вырыпаева. О проекте под названием "UFO" рассказал сыгравший в нем известный российский актер Евгений Цыганов. По словам артиста, премьера картины, которая посвящена людям, контактировавшим с внеземной цивилизацией, пройдет осенью. Несколько спектаклей будут отыграны в декорациях фильма, сразу после чего состоится кинопремьера.
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