ИнтерНовости - новости в стране и мире
Поединок Нурмагомедова и Гэтжи пройдет в октябре в Абу-Даби
Поединок Нурмагомедова и Гэтжи пройдет в октябре в Абу-Даби
Лукашенко: оппоненты готовятся к силовому свержению власти
Лукашенко: оппоненты готовятся к силовому свержению власти
В Колумбии за два дня погибли четверо военных
В Колумбии за два дня погибли четверо военных
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Луцке обезвредили террориста, захватившего автобус с людьмиВ Луцке обезвредили террориста, захватившего автобус с людьми
США будут добиваться отказа от создания ракет с ядерной силовой установкойСША будут добиваться отказа от создания ракет с ядерной силовой установкой
Петербург возглавил рейтинг регионов РФ по качеству жизниПетербург возглавил рейтинг регионов РФ по качеству жизни
Илон Маск стал одним из пяти богатейших людей планетыИлон Маск стал одним из пяти богатейших людей планеты
Названы самые мощные страны мираНазваны самые мощные страны мира

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве убили 90-летнюю преподавательницу ВГИКа


10:42
В Москве убили 90-летнюю преподавательницу ВГИКаФото: v-moldove.ru

ЧП случилось на западе российской столицы, где была найдена мертвой 90-летняя преподавательница ВГИКа. По данным российских СМИ, Ирину Шур убили в квартире на Кутузовском проспекте. Сигнал в правоохранительные органы поступил от сиделки, пришедшей к погибшей 19 июля.

Причиной гибели 90-летней Ирины Шур стали множественные ножевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело, все обстоятельства убийства устанавливаются. Сведений о возможных мотивах нападения или предполагаемом убийце из официальных источников пока не поступало.

Ирина Борисовна Шур является теоретиком музыкального искусства и автором большого числа монографий. Она преподавала во ВГИК историю культуры на протяжении более чем полувека.

Ранее в Ростовской области были задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы "Ростсельмаша" Юрия Пескова. Жертвой преступления, совершенного в минувшее воскресенье, 19 июля, стала 80-летняя сестра Пескова. 83-летний хозяин дома после инцидента был госпитализирован с ранениями.

Фигурантами этого уголовного дела стали двое жителей Азовского района, 1992 и 1994 г.р., и уроженец Петербурга, 1982 г.р. Полицейские при задержании обнаружили у подозреваемых личные вещи потерпевших, похищенные во время нападения.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Медики опровергли сведения о тайной вакцинации элиты от коронавирусаМедики опровергли сведения о тайной вакцинации элиты от коронавируса
В Хабаровске проходит вторая за день акция в поддержку ФургалаВ Хабаровске проходит вторая за день акция в поддержку Фургала
В Нигерии семь детей погибли при взрыве бомбыВ Нигерии семь детей погибли при взрыве бомбы
ВОЗ вновь зафиксировала рекордное число заразившихся COVID-19 за суткиВОЗ вновь зафиксировала рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки
Ученые: Африка через 5-10 млн лет может расколотьсяУченые: Африка через 5-10 млн лет может расколоться

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru