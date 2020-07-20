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В Москве убили 90-летнюю преподавательницу ВГИКа
10:42
Фото: v-moldove.ru
ЧП случилось на западе российской столицы, где была найдена мертвой 90-летняя преподавательница ВГИКа. По данным российских СМИ, Ирину Шур убили в квартире на Кутузовском проспекте. Сигнал в правоохранительные органы поступил от сиделки, пришедшей к погибшей 19 июля.
Причиной гибели 90-летней Ирины Шур стали множественные ножевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело, все обстоятельства убийства устанавливаются. Сведений о возможных мотивах нападения или предполагаемом убийце из официальных источников пока не поступало.
Ирина Борисовна Шур является теоретиком музыкального искусства и автором большого числа монографий. Она преподавала во ВГИК историю культуры на протяжении более чем полувека.
Ранее в Ростовской области были задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы "Ростсельмаша" Юрия Пескова. Жертвой преступления, совершенного в минувшее воскресенье, 19 июля, стала 80-летняя сестра Пескова. 83-летний хозяин дома после инцидента был госпитализирован с ранениями.
Фигурантами этого уголовного дела стали двое жителей Азовского района, 1992 и 1994 г.р., и уроженец Петербурга, 1982 г.р. Полицейские при задержании обнаружили у подозреваемых личные вещи потерпевших, похищенные во время нападения.
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