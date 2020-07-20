ИнтерНовости - новости в стране и мире
Кадыров требует извинений от Зеленского
Кадыров требует извинений от Зеленского
Слухи о госпитализации Лукашенко не подтвердились
Слухи о госпитализации Лукашенко не подтвердились
Российского бойца Петра Яна на время отстранили от боев
Российского бойца Петра Яна на время отстранили от боев
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Петербург возглавил рейтинг регионов РФ по качеству жизниПетербург возглавил рейтинг регионов РФ по качеству жизни
В Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобусаВ Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
СМИ: беглый топ-менеджер Wirecard может быть в РоссииСМИ: беглый топ-менеджер Wirecard может быть в России
Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР ДегтяреваПутин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Дегтярева
Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»


20.7.2020 21:11
Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»Фото: irk.today

В причастности к преступлению подозреваются три человека - двое жителей Азовского района Ростовской области и уроженец Петербурга, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на региональные следственные органы.

Ранее по факту нападения, совершенного с целью ограбления, было возбуждено уголовное дело.

В Ростовской области полиция задержала подозреваемых в нападении на домовладение в Азовском районе. Жертвами преступления, совершенного в минувшее воскресенье, 19 июля, стала 80-летняя сестра бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова. 83-летний хозяин дома после инцидента был госпитализирован с ранениями.

Как информирует пресс-служба СУ СКР по Ростовской области, по подозрению в причастности к нападению были задержаны три человека. Фигурантами этого уголовного дела стали двое жителей Азовского района, 1992 и 1994 г.р., и уроженец Петербурга, 1982 г.р. Полицейские при задержании обнаружили у подозреваемых личные вещи потерпевших, похищенные во время нападения.

Юрий Песков занимал пост руководителя "Ростсельмашем" на протяжении примерно двадцати лет, начиная с 1978 года. Кроме того, он трудился в качестве замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Советского Союза. В прошлом его удостоили звания Героя Соцтруда. После выхода на пенсию он проживал с сестрой в частном доме на берегу Азовского моря. Поселок располагается на расстоянии около 100 км от Ростова-на-Дону.

Расследование продолжается.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Бабарико отказали в регистрации кандидатом в президенты БелоруссииБабарико отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»
Мэрия: в Москве нет проблем с продажей фруктов из АрменииМэрия: в Москве нет проблем с продажей фруктов из Армении
На Дальнем Востоке вновь начались митинги в поддержку ФургалаНа Дальнем Востоке вновь начались митинги в поддержку Фургала
В Бразилии коронавирусом заразились более 2 млн человекВ Бразилии коронавирусом заразились более 2 млн человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru