Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»

20.7.2020 21:11

Фото: irk.today



В причастности к преступлению подозреваются три человека - двое жителей Азовского района Ростовской области и уроженец Петербурга, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на региональные следственные органы.



Ранее по факту нападения, совершенного с целью ограбления, было возбуждено уголовное дело.



В Ростовской области полиция задержала подозреваемых в нападении на домовладение в Азовском районе. Жертвами преступления, совершенного в минувшее воскресенье, 19 июля, стала 80-летняя сестра бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова. 83-летний хозяин дома после инцидента был госпитализирован с ранениями.



Как информирует пресс-служба СУ СКР по Ростовской области, по подозрению в причастности к нападению были задержаны три человека. Фигурантами этого уголовного дела стали двое жителей Азовского района, 1992 и 1994 г.р., и уроженец Петербурга, 1982 г.р. Полицейские при задержании обнаружили у подозреваемых личные вещи потерпевших, похищенные во время нападения.



Юрий Песков занимал пост руководителя "Ростсельмашем" на протяжении примерно двадцати лет, начиная с 1978 года. Кроме того, он трудился в качестве замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Советского Союза. В прошлом его удостоили звания Героя Соцтруда. После выхода на пенсию он проживал с сестрой в частном доме на берегу Азовского моря. Поселок располагается на расстоянии около 100 км от Ростова-на-Дону.



Расследование продолжается.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 126

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