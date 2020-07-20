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Поединок Нурмагомедова и Гэтжи пройдет в октябре в Абу-Даби
01:18
Фото: businessinsider.com
Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил информацию о том, что поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи, запланированный на октябрь, будет организован в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
Бой состоится на "Бойцовском острове".
Первоначально в UFC намеревались устроить встречу в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Предполагалось, что это произойдет в сентябре 2020 года. Планы изменились в связи с трагическим событием в жизни Хабиба Нурмагомедова - в начале июля скончался его отец, заразившийся коронавирусом. В результате возникла неопределенность по поводу места и времени проведения поединка.
Стоит отметить, что неофициальный титул мировой бойцовской столицы, который ранее удерживал за собой американский Лас-Вегас, в последнее время начал постепенно переходить к Абу-Даби.
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