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СМИ: беглый топ-менеджер Wirecard может быть в России
00:31
Фото: webrazzi.com
Объявленный в розыск за мошенничество в крупных размерах замглавы технологической компании компании Wirecard Ян Марсалек может скрываться на территории России, сообщает газета Handelsblatt. Со ссылкой на различные источники среди дипломатов, юристов и в бизнес-кругах отмечается, что топ-менеджер сейчас находится в Москве.
В публикации утверждается, что Ян Марсалек в настоящее время может находиться на западе Москвы под наблюдением ГРУ. Перед тем, как попасть в это убежище, замглавы технологической компании компании Wirecard перевел существенные суммы в биткоинах из Дубая в Россию.
Ранее Spiegel, проводивший расследование совместно с журналистской платформой Bellingcat, сообщил о побеге Марсалека в Белоруссию. По данным журнала, около месяца назад он направился в Минске из австрийского Клагенфурта через Таллин. Однако вследствие обострения отношений властей РФ и белорусского лидера Александра Лукашенко ГРУ сочло слишком рискованным оставлять Марсалека в соседнем государстве.
В публикациях германских СМИ отмечается также, что ранее 40-летний Марсалек неоднократно приезжал в Россию, причем использовал лишь в последнее время сразу шесть паспортов. Уточняется, что в последние десять лет разыскиваемый сейчас топ-менеджер Wirecard Марсалек посещал нашу страну не менее шестидесяти раз, бывая в различных регионах, включая Чечню.
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