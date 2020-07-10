Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экс-директор Wirecard доказывал связи с разведкой документами о «Новичке»

10.7.2020 13:29

Фото: deon.pl



Ян Марсалек, в прошлом занимавший пост операционного директора Wirecard, демонстрировал трейдерам формулу нервно-паралитического вещества "Новичок". При этом он утверждал, что ему ее передали разведчики, передает Financial Times. В 2018 году в Германии представитель руководства компании пытался убедить трейдеров в связях со спецслужбами, чтобы повысить привлекательность Wirecard.



Демонстрируя документы, имеющие отношение к использованию нервно-паралитического вещества "Новичок", ключевой стратег Wirecard надеялся узнать, кто мог добиваться снижения акций его компании.



В публикации отмечается, что речь шла о формуле отравляющего вещества и связанных с ним подробностях расследования, которое вела Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).



В общей сложности три документа включали около пятидесяти страниц. В частности, там были сведения о пробах, взятых у пострадавших, и отчет о вероятном российском участии в инциденте в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.



В минувшем июне вокруг Wirecard начался скандал: аудиторы компании EY выявили на ее счетах нехватку примерно €1,9 млрд. Позднее прокуратура ФРГ арестовала Маркуса Брауна, занимавшего пост гендиректора, который, по мнению ведомства, мог завышать в отчетности уровень продаж и остатков денежных средств.



Марсалека, который пропал вскоре после начала разбирательств, заподозрили в манипуляциях на бирже. По данным зарубежных СМИ, сейчас он может скрываться на Филиппинах.



Автор: Злата Богатова

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