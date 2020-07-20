Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: Африка через 5-10 млн лет может расколоться

20.7.2020 00:03

Фото: wpblink.com



Специалисты полагают, что из-за тектонического разлома на территории пустыни Афар через 5-10 млн лет Африка может расколоться.



После этого на территории Эфиопии появится новый океан.



По словам зарубежных геофизиков, Африканский континент в будущем может "расколоться" в результате увеличения тектонического разлома на территории пустыни Афар на северо-востоке Эфиопии. С предположениями американских и британских исследователей знакомит телевизионный канал NBC. Со ссылкой на представителя университета Лидса Кристофера Мура отмечается, что расхождение на стыке трех тектонических плит было зафиксировано еще несколько лет назад.



В 2005 году длина появившейся там трещины составляла уже порядка 56 км. Сейчас ученые продолжают мониторинг изменений. За тем, как разворачиваются события в эфиопской пустыне, они следят, анализируя данные спутниковых радаров. По словам специалистов, зона продолжает расходиться. По словам Мура, на сегодняшний день пустыня Афар является единственным местом на нашей планете, где можно изучать процесс трансформации континентального рифта в океанический.



По мнению американского геофизика Синтии Эбингер из Тулейнского университета (Новый Орлеан, штат Луизиана), продолжающиеся в Эфиопии тектонические процессы обусловлены растущим давлением, которое оказывает поднимающаяся магма. Предположительно, Афар и зону Восточно-Африканского рифта после разлома затопит вода Аденского залива и Красного моря . В результате там появится новый океан.



Автор: Злата Богатова

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