Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Найденная мертвой психиатр-блогер Амбарцумян жаловалась на угрозы

18.7.2020 21:12

Фото: livejournal.com



Незадолго до смерти психотерапевт и экстрасенс Анна Амбарцумян жаловалась, что ей угрожают коллекторы.



Как передает РЕН ТВ, информация поступила от адвоката Сергея Жорина.



Известный адвокат пояснил, что погибшая блогер жаловалась ему незадолго до гибели. По словам Сергея Жорина, Анне Амбарцумян писали коллекторы. Женщина рассказала, что ее номер им дала знакомая для поручительства.



Спустя некоторое время коллекторы стали звонить психиатру практически постоянно, а также отправляли зловещие сообщения. Амбарцумян говорила, что ей пишут: "Жди в гости". Учитывая, что она довольно часто бывает одна, девушка была напугана и даже обратилась за советом к Жорину. При этом адвокат заподозрил, что Амбарцумян может о чем-то недоговаривать, описывая ситуацию.



Ранее стало известно о смерти психотерапевта Анны Амбарцумян, называвшей себя экстрасенсом и "королевой". В последнее время она часто выступала в различных телепередачах в качестве приглашенного эксперта по сексологии. 26-летняя Амбарцумян также вела популярный блог в Instagram. На него было подписано свыше 360 тыс. человек.



ЧП случилось в номере гостиницы "Петр Первый" на Неглинной улице, где Амбарцумян была найдена мертвой. По предварительным данным, она скончалась примерно за пять часов до обнаружения. В номере нашли лекарственный препарат "Нурофен". Столичные правоохранители приступили к проверке по факту гибели молодой женщины.



Автор: Злата Богатова

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