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Белорусская команда КВН отказалась ехать в Крым на четвертьфинал
18.7.2020 15:37
Фото: kvn.ru
Команда КВН города Минска "Дети Тьюринга" не будет участвовать в четвертьфинале, который состоится в Крыму.
Соответствующее видеообращение было опубликовано сегодня, 18 июля, в Сети.
Как пояснили члены белорусской команды, они придерживаются нейтралитета в вопросе о принадлежности полуострова. При этом они не могут отправиться в Крым, где будет проходить четвертьфинал, ни через Украину, ни через Россию.
В видеообращении также отмечается, что на решение белорусов повлияла эпидемия коронавируса. К сожалению, заболевание продолжает распространяться на территории их страны, поэтому они вынуждены отказаться от участия в следующем туре конкурса.
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