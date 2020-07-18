|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Российским студентам могут повысить стипендии
18.7.2020 14:54
Фото: studylab.ru
В России в скором времени могут повысить до уровня МРОТ студенческие стипендии, передает ТАСС со ссылкой на представителей Министерства образования и науки РФ. В ведомстве рассказали, что сейчас прорабатываются различные варианты.
Предполагается повысить размер студенческих стипендий до минимального размера оплаты труда (МРОТ), отметили в пресс-службе российского ведомства. Представители министерства пояснили, что в настоящий момент "прорабатываются различные варианты", связанные с увеличением стипендиального обеспечения.
Уточняется, что подобные масштабы изменения норматива потребуют значительного увеличения объема бюджетных ассигнований. Конкретную сумму предполагаемых затрат в ведомстве пока не озвучили.
Согласно официальным данным, которые приводит Минобрнауки, по состоянию на минувший сентябрь государственная академическая стипендия в среднем по России составляла 2 980 рублей. При этом МРОТ с 1 января текущего года равняется 12 130 рублей.
Не так давно журнал Forbes подготовил рейтинг лучших вузов России, в который вошли сто учебных заведений. Лидером этого престижного списка стал Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики", набравший 68,07 балла из ста возможных. В прошлогоднем аналогичном рейтинге ВШЭ была на восьмом месте.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|