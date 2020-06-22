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Forbes назвал лучшие вузы России
11:53
Фото: grantist.com
Журнал Forbes подготовил рейтинг лучших вузов России, в который вошли сто учебных заведений.
Лидером этого престижного списка стал Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики", набравший 68,07 балла из ста возможных.
В прошлогоднем аналогичном рейтинге ВШЭ была на восьмом месте.
Вторую строчку списка составители отдали Московскому государственному университету им. М. В. Ломоносова, а замыкает тройку лучших образовательных учреждений РФ Московский физико-технический институт.
В комментарии к списку отмечается, что при составлении рейтинга учитывались следующие показатели: качество образования и уровень преподавателей, активность международной деятельности и статистика по ЕГЭ.
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