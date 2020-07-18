Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нанте загорелся собор Святых Петра и Павла

18.7.2020 11:54

Фото: euromag.ru



К настоящему времени огонь уже удалось взять под контроль, передают французские СМИ.



ЧП случилось ранним утром, в тушении пожара сейчас задействовано свыше ста сотрудников экстренных служб.



Пожар произошел в соборе Святых Петра и Павла французского города Нант на западе страны. Как сообщает телевизионный канал BFMTV, сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 07:30 по местному времени (8:30 по Москве).



На кадрах, вышедших в эфир, можно увидеть густой черный дым, который валил из окна между двумя башнями собора. В тушении огня задействовано 104 сотрудника пожарной службы. По данным AFP, им уже удалось взять пламя под контроль.



На случившееся отреагировал французский президент Эмманюэль Макрон. Глава государства выразил поддержку пожарным, которые борются с огнем в кафедральном соборе, который считается одной из крупнейших готических церквей страны.



Автор: Злата Богатова

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