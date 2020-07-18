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В Калмыкии по делу о террористическом сообществе задержан начальник колонии


18.7.2020 11:44
В Калмыкии по делу о террористическом сообществе задержан начальник колонииФото: zabavatut.ru

Правоохранительные органы Калмыкии задержали Павла Батаева, являющегося начальником исправительной колонии No 2, передает агентство "Интерфакс". Вместе со своим бывшим заместителем он подозревается в оказании пособничества главарям террористической группировки, которая действовала в течение нескольких лет в ИК.

В отношении Павла Батаева уже возбуждено уголовное дело. Как сообщает региональное СУ СКР, еще в 2013 году житель Дагестана Шахбан Гасанов, который отбывал в указанной колонии срок за незаконный оборот оружия, смог создать террористическое сообщество. Освободившись в 2015 году, Гасанов объявил себя амиром (главарем) незаконного вооруженного формирования. Весной 2015 года он был убит в Хасавюрте во время штурма дома.

Согласно материалам уголовного дела, с лета 2013 года и до конца прошлого года членами сообщества, созданного в колонии Шахбаном Гасановым, успели стать свыше ста арестантов. По версии следствия, заключенным оказывали поддержку Павел Батаев и его экс-заместитель Артур Цамаев.

По данным следствия, за денежное вознаграждение Батаев и Цамаев позволяли лидерам группировки проносить в ИК сотовые телефоны и гаджеты, а также запрещенные материалы экстремистского содержания: литературу, аудио- и видеозаписи, символику террористических организаций. Кроме того, заключенные незаконно получали некие вещества.

Известно также, что члены сообщества заранее знали о том, что в колонии будут проводиться обыски и досмотры.

В ведомстве пояснили, что бывший заместитель Батаева Цамаев ранее уже был взят под стражу по другому уголовному делу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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