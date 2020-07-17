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В Бразилии коронавирусом заразились более 2 млн человек
17.7.2020 22:38
Фото: glaucialima.com
Согласно последним официальным данным, которые публикует Министерство здравоохранения Бразилии, число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране уже превысило 2 миллиона. По статистике ведомства, скончались свыше 76,6 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом.
Как информируют местные власти, за истекшие сутки в Бразилии зафиксировали свыше 45,4 тыс. новых случаев инфицирования. В общей сложности за период с начала эпидемии в этой южно-американской стране заболели уже свыше 2 миллионов человек.
За последние сутки в медицинских учреждениях страны зарегистрировали 1 322 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего же скончались уже 76 688 зараженных коронавирусом.
Ранее столичный оперативный штаб информировал о том, что за минувшие сутки в Москве умерли еще тринадцать пациентов. Общее количество смертей среди людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве за период с начала пандемии составляет 4 271.
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