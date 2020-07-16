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В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
03:37
Фото: vk.com
За последний день в столице умерли еще тринадцать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, информирует оперативный штаб.
В общей сложности в Москве за период с начала пандемии был зафиксирован 4 271 летальный исход среди заболевших COVID-19.
В российской столице существенно улучшилась ситуация по коронавирусу, которая была наиболее сложной в РФ. Как свидетельствует статистика, всего в городе было выявлено около 231,8 тыс. случаев заражения, в том числе, свыше пятисот - за последние двадцать четыре часа.
Признаны выздоровевшими в Москве уже 168 955 человек, в том числе, 1 145 человек - за минувшие сутки.
В России с начала пандемии коронавирусом были инфицированы 752 797 человек, 531 692 из них к настоящему времени уже признаны поправившимися. Скончались 11 937 пациентов.
В мире число зараженных превысило 13,5 млн человек, умерли порядка 584 тыс.
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