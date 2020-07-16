ИнтерНовости - новости в стране и мире
Италия вернула Франции похищенный рисунок Бэнкси
Италия вернула Франции похищенный рисунок Бэнкси
Минтранс РФ не подтвердил возобновление полетов с Турцией
Минтранс РФ не подтвердил возобновление полетов с Турцией
В Ленобласти нашли ребенка, потерявшегося в лесу
В Ленобласти нашли ребенка, потерявшегося в лесу
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусомВ Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
СКР: доказательства причастности Фургала к убийствам были собраны в 2019 годуСКР: доказательства причастности Фургала к убийствам были собраны в 2019 году
Под Горловкой погиб «наемник из США», заявили в ДНРПод Горловкой погиб «наемник из США», заявили в ДНР
На границе Азербайджана и Армении вновь идут боиНа границе Азербайджана и Армении вновь идут бои
В Москве задержали более 130 участников незаконной акцииВ Москве задержали более 130 участников незаконной акции

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Горловкой погиб «наемник из США», заявили в ДНР


16.7.2020 21:20
Под Горловкой погиб «наемник из США», заявили в ДНРФото: livejournal.com

Диверсант, погибший на окраине Горловки, является американским наемником, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Останки накануне были переданы на территорию, подконтрольную Киеву, отметил представитель официального Донецка.

По словам Эдуарда Басурина, погибший Шон Фуллер в прошлом имел позывной "Техас". Он имел опыт боевых действий на территории Ирака, где получил известность в качестве подрывника.

Известно также, что в последнее время "американский наемник" активно взаимодействовал с украинскими националистами. На одежде погибшего найдены различные элементы нацистской символики, отметил Басурин.

Инцидент был зафиксирован в минувший понедельник, 13 июля, когда группа украинских диверсантов совершила попытку приблизиться к позициям сил республики. Вылазка, которую они осуществляли неподалеку от населенного пункта Зайцево, окончилась неудачей. По данным представителей командования ДНР, в результате подрыва мины, которую ранее установили украинские подразделения, погиб один из членов диверсионной группы.

Днем позже сообщение о подрыве военных на минах близ Зайцево появилось на официальном портале украинского президента Владимира Зеленского. В тексте отмечалось, что один из трех силовиков от полученных ранений погиб на месте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Ефремов после аварии пытался откупиться от инспектораЕфремов после аварии пытался откупиться от инспектора
Горящий в США военный корабль дал осадку Горящий в США военный корабль дал осадку
Под Горловкой погиб «наемник из США», заявили в ДНРПод Горловкой погиб «наемник из США», заявили в ДНР
Губернатора Хабаровского края арестовали до 9 сентябряГубернатора Хабаровского края арестовали до 9 сентября
Трутнев будет контролировать работу властей Хабаровского краяТрутнев будет контролировать работу властей Хабаровского края

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru