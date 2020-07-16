Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Горловкой погиб «наемник из США», заявили в ДНР

16.7.2020 21:20

Фото: livejournal.com



Диверсант, погибший на окраине Горловки, является американским наемником, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.



Останки накануне были переданы на территорию, подконтрольную Киеву, отметил представитель официального Донецка.



По словам Эдуарда Басурина, погибший Шон Фуллер в прошлом имел позывной "Техас". Он имел опыт боевых действий на территории Ирака, где получил известность в качестве подрывника.



Известно также, что в последнее время "американский наемник" активно взаимодействовал с украинскими националистами. На одежде погибшего найдены различные элементы нацистской символики, отметил Басурин.



Инцидент был зафиксирован в минувший понедельник, 13 июля, когда группа украинских диверсантов совершила попытку приблизиться к позициям сил республики. Вылазка, которую они осуществляли неподалеку от населенного пункта Зайцево, окончилась неудачей. По данным представителей командования ДНР, в результате подрыва мины, которую ранее установили украинские подразделения, погиб один из членов диверсионной группы.



Днем позже сообщение о подрыве военных на минах близ Зайцево появилось на официальном портале украинского президента Владимира Зеленского. В тексте отмечалось, что один из трех силовиков от полученных ранений погиб на месте.



Автор: Злата Богатова

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