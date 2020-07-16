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Названа причина смерти звезды сериала «Хор»
16.7.2020 00:22
Фото: vk.com
Американская актриса Ная Ривера скончалась в результате несчастного случая, считают эксперты.
Звезда, ранее считавшаяся пропавшей без вести, погибла от утопления, передает телевизионный канал Fox News.
Со ссылкой на пресс-релиз судмедэксперта округа Вентура (штат Калифорния) отмечается, что состояние останков соответствало периоду, в течении которого актриса могла находиться в воде. В результате вскрытия не было обнаружено травм либо признаков болезненных процессов.
Судмедэксперт, проводивший вскрытие, пришел к выводу, что нет оснований полагать, что артистка могла находиться под воздействием алкоголя или наркотиков. Однако с точностью говорить об этом можно будет лишь после токсикологической экспертизы.
Напомним, Ная Ривера пропала 8 июля, через несколько часов после того, как приехала на озеро поплавать на лодке вместе с четырехлетним сыном. Позже в арендованном судне, которое дрейфовало, был найден спящий ребенок актрисы. Малыш пояснил, что его мать прыгнула в воду и не вернулась.
В поисковой операции было задействовано около пятидесяти человек, местность осматривали с вертолета и лодок, работали водолазы, привлекались беспилотники. Спустя пять дней останки актрисы нашли в озере.
Предположительно, Ривера купалась вместе с ребенком и не смогла залезть обратно в лодку из-за усталости. Она из последних сил затолкнула сына обратно, но сама уже не смогла выбраться из воды, пишут американские СМИ.
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