Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Калифорнии во время прогулки на озере с сыном пропала актриса из сериала «Хор»

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Фото: vk.com



Американская киноактриса Ная Ривера пропала на юге Калифорнии, когда в арендованной лодке отдыхала на озере Перу, расположенном к северо-западу от Лос-Анджелеса.



Ребенок был найден другим отдыхающим.



Как передает BBC News со ссылкой на офис шерифа округа Вентура, сын 33-летней актрисы провел в лодке около трех часов. После того, как четырехлетнего мальчика обнаружил другой отдыхающий, сын актрисы пояснил, что они с мамой купались. Ная Ривера так и не вернулась к сыну, после чего экстренные службы незамедлительно приступили к ее поискам.



Актриса начала карьеру в возрасте четырех лет, когда сыграла в многосерийной комеди "Королевская семья". В 2009 году Нае Ривере дали роль чирлидерши Сантаны Лопес в музыкальном телесериале "Хор", после чего к артистке пришла широкая известность. В 2014 году она дебютировала на большом экране, снявшись в триллере "Дом".



В минувшем апреле стало известно о трагической гибели 40-летней Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди. Женщина утонула, когда попала в шторм. Вместе с восьмилетним сыном она села в каноэ, чтобы достать мяч, попавший в воду во время игры. Ребенок также погиб, объявили в полиции после продолжительных поисков.



Автор: Злата Богатова

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