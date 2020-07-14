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Минтранс РФ не подтвердил возобновление полетов с Турцией
17:31
Фото: naukatehnika.com
Минтранс не уведомлял авиакомпании о возобновлении сообщения с Турцией, передают российские СМИ.
Ранее Анатолийское агентство со ссылкой на министерство транспорта республики сообщило о том, что РФ и Турция уже договорились по этим вопросам.
Отмечалось, что соответствующие переговоры состоялись минувшей ночью между представителями ведомств двух стран. В результате было принято решение о возобновлении авиасообщения уже с 15 июля.
Минтранс России пока не уведомил отечественные авиакомпании о возобновлении авиасообщения с Турцией, сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, официальных комментариев от российского транспортного ведомства и Росавиации по этому поводу пока не последовало.
Ранее власти Венгрии включили РФ в число государств, граждане которых могут воспользоваться въездом в страну. Изменения вступят в силу сегодня.
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