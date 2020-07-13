|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Венгрия первая в ЕС открывает границы для россиян
13.7.2020 22:47
elobolygonk.hu
Венгерские власти включили РФ в число государств, граждане которых могут воспользоваться въездом в страну.
Изменения вступят в силу уже пятнадцатого июля, сообщается в Facebook посольства Венгрии в Москве.
Как стало известно, венгерские власти скорректировали условия въезда для иностранных граждан. Ранее они были изменены в рамках борьбы с распространением коронавируса. После консультаций с эпидемиологами Россия была включена в число государств так называемой "желтой" зоны, помимо которой существует и "красная" - в зависимости от уровня риска распространения COVID-19.
Для россиян, которые собираются посетить Венгрию, предусматривается медобследование и двухнедельный карантин. Отказаться от его соблюдения могут те, к кого есть два отрицательных теста на коронавирус, которые были сделаны в течение последних пяти суток с 48-часовой разницей. Соответствующий документ может быть оформлен на венгерском либо английском языке.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордно высоком приросте новых зараженных коронавирусом в мире - за последние двадцать четыре часа он составил более 230 тыс.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|