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Венгрия первая в ЕС открывает границы для россиян


13.7.2020 22:47
elobolygonk.huelobolygonk.hu

Венгерские власти включили РФ в число государств, граждане которых могут воспользоваться въездом в страну.

Изменения вступят в силу уже пятнадцатого июля, сообщается в Facebook посольства Венгрии в Москве.

Как стало известно, венгерские власти скорректировали условия въезда для иностранных граждан. Ранее они были изменены в рамках борьбы с распространением коронавируса. После консультаций с эпидемиологами Россия была включена в число государств так называемой "желтой" зоны, помимо которой существует и "красная" - в зависимости от уровня риска распространения COVID-19.

Для россиян, которые собираются посетить Венгрию, предусматривается медобследование и двухнедельный карантин. Отказаться от его соблюдения могут те, к кого есть два отрицательных теста на коронавирус, которые были сделаны в течение последних пяти суток с 48-часовой разницей. Соответствующий документ может быть оформлен на венгерском либо английском языке.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордно высоком приросте новых зараженных коронавирусом в мире - за последние двадцать четыре часа он составил более 230 тыс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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